Kolejna burza nad Hiszpanią. Lokalne media: w Granadzie ranni zostali turyści z Polski

Turyści z Polski zostali ranni w wyniku burzy, która uderzyła w Hiszpanię w niedzielne popołudnie - przekazały lokalne media. Do wypadku doszło w Granadzie, gdzie podczas wycieczki w okolicach Alhambry na turystów spadło drzewo. W innej części Andaluzji burza przyczyniła się do śmierci jednej osoby.

Polscy turyści zostali ranni

Jak przekazał serwis Granada Hoy, w Granadzie doszło do wypadku z udziałem dwojga polskich turystów. Na drodze prowadzącej do Alhambry, zespołu pałacowego z XIII wieku, na ludzi przewróciło się uszkodzone przez wiatr drzewo. Jak podał portal "Diario de Sevilla", najciężej ranna została 16-letnia Polka. Turystka została przyjęta na oddział intensywnej terapii szpitala w Granadzie.

Tysiące zgłoszeń

To nie jedyny skutek burzy. W poniedziałek obrona cywilna Hiszpanii potwierdziła śmierć kierowcy samochodu osobowego przewróconego wskutek osunięcia się ziemi przy drodze. Do tragicznego zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę przy jednej z dróg prowadzących do miasta Huelva. Aby dostać się do częściowo przysypanego ciała kierowcy konieczna była kilkugodzinna interwencja straży pożarnej.