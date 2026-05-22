Ziemia zatrzęsła się na hiszpańskich wyspach
W piątek o godzinie 9.50 czasu lokalnego doszło do trzęsienia ziemi w rejonie Wysp Kanaryjskich. Jak podało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), miało magnitudę 4,8. Hiszpański dziennik Canarias7 poinformował, że wstrząsy odczuwalne były na całej Gran Canarii oraz w częściach Fuerteventury i Teneryfy.
Trzęsienie ziemi na Wyspach Kanaryjskich
Jak napisał Canarias7, godzinę od pierwszego wstrząsu odnotowano kolejny, ale nie o tak dużej silne. Jego magnituda wynosiła 3,4.
Trzęsienie ziemi było odczuwalne na zachodnim wybrzeżu i w centrum Fuerteventury. - Ziemia zadrżała mi pod stopami - opowiadał jeden z mieszkańców gminy Pajara. Gmina ta jest najbardziej wysunięta na południe na Fuerteventurze.
Hiszpański instytut Instituto Geografico Nacional przekazał, że trzęsienie nie było silne i nie spowodowało strat materialnych ani poważnych incydentów. Dodał, że epicentrum znajdowało się na morzu, na głębokości 30 kilometrów.