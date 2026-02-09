Pług wypadł z drogi i runął w dół zbocza. Jedna osoba nie żyje

Hiszpania. Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem Źródło: ENEX

Do wypadku doszło w sobotę po południu na terenie gminy Villarejo del Valle. Pług, należący do państwowej firmy, w trakcie odśnieżania zjechał z jezdni i spadł po stromym zboczu nieopodal przełęczy Puerto del Pico. Z informacji przekazanych przez hiszpańską żandarmerię (Guardia Civil) wynika, że kierowcy, który został zakleszczony w kabinie, nie udało się uratować. Według dziennika "El Norte de Castilla" mężczyzna miał 54 lata.

Ratownicy na miejscu wypadku Źródło: ENEX

Śledczy zbadają, dlaczego pług wypadł z trasy. Sprawdzą stan drogi, wezmą też pod lupę warunki pogodowe oraz stan techniczny pojazdu - pisze agencja ENEX.

Hiszpanię i Portugalię w miniony weekend nawiedził sztorm Marta, który przyniósł burze, ulewne deszcze, zabijając dwie osoby - pisze brytyjski "Guardian".