Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat

Pług wypadł z drogi i runął w dół zbocza. Jedna osoba nie żyje

|
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Hiszpania. Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Źródło: ENEX
Nie żyje kierowca pługa śnieżnego, który wypadł z drogi w środkowej Hiszpanii i runął 20 metrów w dół zbocza - informują miejscowe media. W weekend Półwysep Iberyjski nawiedziły ulewy i burze.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Do wypadku doszło w sobotę po południu na terenie gminy Villarejo del Valle. Pług, należący do państwowej firmy, w trakcie odśnieżania zjechał z jezdni i spadł po stromym zboczu nieopodal przełęczy Puerto del Pico. Z informacji przekazanych przez hiszpańską żandarmerię (Guardia Civil) wynika, że kierowcy, który został zakleszczony w kabinie, nie udało się uratować. Według dziennika "El Norte de Castilla" mężczyzna miał 54 lata.

Ratownicy na miejscu wypadku
Ratownicy na miejscu wypadku
Źródło: ENEX

Śledczy zbadają, dlaczego pług wypadł z trasy. Sprawdzą stan drogi, wezmą też pod lupę warunki pogodowe oraz stan techniczny pojazdu - pisze agencja ENEX.

Hiszpanię i Portugalię w miniony weekend nawiedził sztorm Marta, który przyniósł burze, ulewne deszcze, zabijając dwie osoby - pisze brytyjski "Guardian".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko

Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko

Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje

Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje

Autorka/Autor: Red. AM

Źródło: ENEX, France24, El Norte de Castilla, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaZima
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Opady marznące
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Świat
Zima ze słońcem i mrozem
Idzie mróz. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą
Smog
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
Świat
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom