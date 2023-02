"Kosmiczny pociąg" na nocnym niebie. Starlinki przeleciały nad Hiszpanią

Niebo nad Hiszpanią w poniedziałek przeciął "kosmiczny pociąg". Formę jasnej, przerywanej linii przyjęła grupa satelitów Starlink, które wysłała na orbitę okołoziemską firma SpaceX, należąca do Elona Muska. Zobacz, jak wyglądało to zjawisko na nagraniu.

Satelity Starlink

Satelity Starlink na orbicie okołoziemskiej umieszcza amerykańska firma SpaceX, należąca do Elona Muska. Konstelacja ma świadczyć usługi dostępu do internetu na całej Ziemi. Celem projektu jest objęcie dostępem do sieci dowolnego miejsca na planecie.