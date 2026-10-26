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Hiszpania. Sprzątają szkody po burzy na cmentarzu. Chcą zdążyć na Wszystkich Świętych

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Oliva, powódź zniszczyła groby na lokalnym smentarzu
Burza Adam rozwaliła mur i zalała błotem cmentarz w Olivie, Hiszpania
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Hiszpańskie miasto Oliva wciąż zmaga się ze skutkami burzy, która w ubiegłym tygodniu wywołała powodzie błyskawiczne. Żywioł doprowadził do sporych zniszczeń na tamtejszym cmentarzu. Mieszkańcy sprzątają szkody, by zdążyć na dzień Wszystkich Świętych.

Na początku ubiegłego tygodnia hiszpańską Walencję nawiedziła burza Adam, doprowadzając do śmierci kilku osób. Żywioł przyniósł opady deszczu, które wywołały powodzie błyskawiczne.

Miasto wciąż sprząta skutki nawałnicy

Jednym z miast najbardziej doświadczonych przez gwałtowną pogodę była nadmorska Oliva. Opady były tak duże, że drogi zostały całkowicie zalane, a woda przelewała się nawet przez okna domów.

Nawałnica wyrządziła też poważne szkody na miejscowym cmentarzu. Od tamtej pory trwa akcja sprzątania terenu - wielkimi krokami zbliża się na 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych. W miniony weekend do akcji porządkowej dołączyli wolontariusze ze służb ochrony cywilnej z innych miast Walencji, między innymi z Aldaii i Almenary.

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Powódź zniszczyła groby na lokalnym cmentarzu
Powódź zniszczyła groby na lokalnym cmentarzu
Źródło zdjęcia: ENEX

"Na Wszystkich Świętych wszystko musi być idealne"

Dzięki współpracy wolontariuszy, służb oraz mieszkańców udało się usunąć zalegające błoto, choć niektóre grobowce położone niżej - tam, gdzie najdotkliwiej uderzyła woda powodziowa - uległy uszkodzeniu. W tych miejscach wciąż widać potłuczony marmur, rozbite szkło, resztki trawy i roślin niesionych przez błoto.

Jose, który zajmuje się utrzymaniem cmentarza, powiedział, że w ubiegłym tygodniu sytuacja była przerażająca. - Na Wszystkich Świętych wszystko musi być idealne i właśnie nad tym pracujemy - zapewnił w rozmowie z lokalnymi mediami Jose.

Padł mur, służby wciąż usuwają kamienie

W innej części miasta zawalił się kamienny mur. Służby wciąż usuwają duże fragmenty budowli, aby zapobiec ich spadnięciu na mieszkańców lub przejeżdżające obok pojazdy.

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Źródło: ENEX, Las Provincias, Telecino
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Tagi:
HiszpaniaPowódźWszystkich Świętych
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