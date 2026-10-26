Świat Hiszpania. Sprzątają szkody po burzy na cmentarzu. Chcą zdążyć na Wszystkich Świętych Damian Dziugieł Matylda Dziechcińska Zespół autorów |

Burza Adam rozwaliła mur i zalała błotem cmentarz w Olivie, Hiszpania Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Na początku ubiegłego tygodnia hiszpańską Walencję nawiedziła burza Adam, doprowadzając do śmierci kilku osób. Żywioł przyniósł opady deszczu, które wywołały powodzie błyskawiczne.

Miasto wciąż sprząta skutki nawałnicy

Jednym z miast najbardziej doświadczonych przez gwałtowną pogodę była nadmorska Oliva. Opady były tak duże, że drogi zostały całkowicie zalane, a woda przelewała się nawet przez okna domów.

Nawałnica wyrządziła też poważne szkody na miejscowym cmentarzu. Od tamtej pory trwa akcja sprzątania terenu - wielkimi krokami zbliża się na 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych. W miniony weekend do akcji porządkowej dołączyli wolontariusze ze służb ochrony cywilnej z innych miast Walencji, między innymi z Aldaii i Almenary.

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Powódź zniszczyła groby na lokalnym cmentarzu Źródło zdjęcia: ENEX

"Na Wszystkich Świętych wszystko musi być idealne"

Dzięki współpracy wolontariuszy, służb oraz mieszkańców udało się usunąć zalegające błoto, choć niektóre grobowce położone niżej - tam, gdzie najdotkliwiej uderzyła woda powodziowa - uległy uszkodzeniu. W tych miejscach wciąż widać potłuczony marmur, rozbite szkło, resztki trawy i roślin niesionych przez błoto.

Jose, który zajmuje się utrzymaniem cmentarza, powiedział, że w ubiegłym tygodniu sytuacja była przerażająca. - Na Wszystkich Świętych wszystko musi być idealne i właśnie nad tym pracujemy - zapewnił w rozmowie z lokalnymi mediami Jose.

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Padł mur, służby wciąż usuwają kamienie

W innej części miasta zawalił się kamienny mur. Służby wciąż usuwają duże fragmenty budowli, aby zapobiec ich spadnięciu na mieszkańców lub przejeżdżające obok pojazdy.

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