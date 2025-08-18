Silny wiatr wywrócił kajaki. Kilkanaście osób wpadło do wody

Chwile grozy przeżyła grupa kajakarzy, która w niedzielę pływała po zbiorniku retencyjnym niedaleko Madrytu. Z powodu silnego wiatru część łódek wywróciła się, a kilkanaście osób wpadło do wody.

Do groźnego wypadku doszło na zbiorniku retencyjnym El Atazar położonym niedaleko Madrytu. W niedzielne popołudnie grupa 27 osób pływała tam na kajakach. Nagle z powodu silnego wiatru część łódek obróciła się do góry dnem. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które na pokładach helikoptera i łodzi ruszyły na pomoc poszkodowanym.

Rozległa akcja ratunkowa

Jak podaje hiszpański dziennik "El Confidencial", w akcji wzięło udział 11 ratowników z regionu Madrytu, pięć jednostek Pogotowia Ratunkowego Wspólnoty Madrytu oraz pracownicy leśnictwa i Gwardii Cywilnej.

- Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, przekazano nam, że brakuje od 13 do 15 osób - powiedział strażak Guillermo Gosalbo.

Ostatecznie z wody wyłowiono 19 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Autorka/Autor:fw

Źródło: ENEX, El Confidencial