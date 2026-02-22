W Hiszpanii nastała wiosenna aura Źródło: ENEX

W Hiszpanii nastała wiosenna aura. W niedzielę na południu kraju termometry pokazały ponad 20 stopni Celsjusza. Jak przekazali eksperci z Państwowej Agencji Meteorologicznej (AEMET), ciepło związane jest z antycyklonem, czyli wyżem, który zaciąga gorące powietrze z południa.

"W większości kraju prognozuje się temperaturę wyższą niż zwykle o tej porze roku" - napisali synoptycy. Dodali, że w poniedziałek i we wtorek miejscami może być nawet 25 st. C. Jednak ta wczesnowiosenna aura nie utrzyma się długo - w środę przez kraj mają przetoczyć się fronty atmosferyczne niosące opady.

Temperatura maksymalna w Hiszpanii w niedzielę 22 lutego Źródło: wetteronline.de

Tłumy na plaży w Barcelonie

Słoneczna aura i dość wysokie wartości na termometrach sprawiły, że sporo osób spędziło weekend na świeżym powietrzu. W chętnie odwiedzanej przez turystów Sewilli pojawiły się tłumy. Plaża Sant Sebastia w Barcelonie stała się miejscem spotkań rodzin i znajomych, a niektórzy po raz pierwszy w tym roku kąpali się w morzu.