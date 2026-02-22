Logo TVN24
Pilne
Akcja Secret Service na terenie posiadłości Trumpa
Akcja Secret Service na terenie posiadłości Trumpa
Świat

Hiszpania. Ponad 20 stopni na termometrach. Rządy antycyklonu

2026-02-22-1101-TELE5_903595__ATV_video_260221C026-0001
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Źródło: ENEX
Weekend przyniósł w Hiszpanii wysokie wartości na termometrach - na południu kraju było ponad 20 stopni Celsjusza. Na plaży w Barcelonie pojawiły się tłumy mieszkańców i turystów, spragnionych pierwszych w tym sezonie morskich kąpieli.
W Hiszpanii nastała wiosenna aura. W niedzielę na południu kraju termometry pokazały ponad 20 stopni Celsjusza. Jak przekazali eksperci z Państwowej Agencji Meteorologicznej (AEMET), ciepło związane jest z antycyklonem, czyli wyżem, który zaciąga gorące powietrze z południa.

"W większości kraju prognozuje się temperaturę wyższą niż zwykle o tej porze roku" - napisali synoptycy. Dodali, że w poniedziałek i we wtorek miejscami może być nawet 25 st. C. Jednak ta wczesnowiosenna aura nie utrzyma się długo - w środę przez kraj mają przetoczyć się fronty atmosferyczne niosące opady.

Temperatura maksymalna w Hiszpanii w niedzielę 22 lutego
Temperatura maksymalna w Hiszpanii w niedzielę 22 lutego
Źródło: wetteronline.de

Tłumy na plaży w Barcelonie

Słoneczna aura i dość wysokie wartości na termometrach sprawiły, że sporo osób spędziło weekend na świeżym powietrzu. W chętnie odwiedzanej przez turystów Sewilli pojawiły się tłumy. Plaża Sant Sebastia w Barcelonie stała się miejscem spotkań rodzin i znajomych, a niektórzy po raz pierwszy w tym roku kąpali się w morzu.

Źródło: ENEX, 20minutos.es

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Hiszpania
