Susza w Hiszpanii. Całkowicie zdrowe bydło trafia do rzeźni. Księża wzywają do modlitw o deszcz

Susza w Hiszpanii się nasila, a z tym wiążą się kolejne kłopoty dla rolników. Niedobory wody i paszy, a także rosnące jej ceny, powodują że hodowcy decydują się na ubój bydła - informują media. Dziennik "El Mundo" twierdzi, że przez dwa ostatnie lata w Kastylii i Leonie z powodu suszy na ubój trafiło 40 tysięcy zwierząt hodowlanych. Miejscowi księżą apelują do wiernych, by modlili się o deszcz.

W ciągu ostatnich miesięcy w związku z suszą w Hiszpanii do ubojni trafiły tysiące sztuk bydła. Według dziennika "El Mundo", najczęstsze jest to we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu, na zachodzie kraju, należącej do hiszpańskiej czołówki pod względem liczby sztuk bydła hodowlanego. Jak obliczyła gazeta, w ciągu ostatnich dwóch lat, w regionie tym do przedwczesnego uboju wymuszonego suszą skierowano około 40 tys. sztuk bydła.