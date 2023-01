"To nie jest normalne, że w Bilbao jest tak dobra pogoda"

Przełom roku 2022 i 2023 był rekordowo ciepły w prawie całej Europie. W Polsce 1 stycznia temperatury wzrosły do 19 stopni Celsjusza , a w całym kraju zapanowały warunki termiczne porównywalne z tymi typowymi dla letnich miesięcy. Na południu Europy, w Hiszpanii, nietypowo ciepła aura nadal miejscami się utrzymuje, zachęcając mieszkańców do spędzania czasu na plaży.

Ciepło na północy i południu

W Hiszpanii rok 2023 rozpoczął się bardzo ciepłą pogodą. 1 stycznia na lotnisku w Bilbao w Kraju Basków na termometrach pokazała się wartość 25,1 st. C. Jest to temperatura, która przeważnie notowana jest w tamtym regionie latem. Fala ciepła utrzymała się do środy, kiedy to w mieście zanotowano 16 st. C i piękną, słoneczną pogodę.