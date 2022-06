Upały dotarły do Hiszpanii. To największa fala gorąca o tej porze roku od 20 lat

Fala upałów w Hiszpanii nie odpuszcza. Jak podaje krajowa agencja meteorologiczna AEMET, to najgorętsza wiosna od przynajmniej 20 lat. W niektórych punktach Półwyspu Iberyjskiego temperatura sięga nawet 40 stopni.

Upalna pogoda, która przez kilka dni ma panować w Hiszpanii, daje się we znaki mieszkańcom. W sobotę szczególnie gorąco było w dolinie rzeki Gwadalkiwir, nad którą leżą miasta przyciągające setki turystów - Sewilla i Kordoba.

40 stopni przed rozpoczęciem lata

Jak zaznacza AEMET, takiej fali upałów przed rozpoczęciem kalendarzowego lata nie było w Hiszpanii o tej porze roku od ponad 20 lat. Agencja ostrzega, że temperatury jeszcze wzrosną. W dolinie rzeki Gwadiany termometry mogą po południu pokazać nawet 42 st. C, a w niedzielę - do 43 st. C.