Rekordowe upały w Hiszpanii. Temperatura "nietypowa dla połowy maja"

W piątek w mieście Jaen w Andaluzji pobity został rekord maksymalnej temperatury dla maja, gdy temperatura sięgnęła 40 stopni Celsjusza. Krajowa agencja meteorologiczna AEMET przekazała, że średnia temperatura w tym mieście była o 16 st. C wyższa niż normalnie o tej porze roku.

Dodano, że w innych miejscach kraju temperatura okazała się średnio wyższa o co najmniej 7 st. C. Jak stwierdził rzecznik AEMET Ruben del Campo stwierdził, że to "bardzo nietypowe dla połowy maja".