Świat Hiszpania. Stan wyjątkowy w rejonie Madrytu. Ogień wymusił ewakuacje Agnieszka Stradecka |

Pożar w Pelayos de la Presa niedaleko Madrytu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Hiszpania mierzy się z falą potężnych upałów. Wysoka temperatura stanowi tak duże zagrożenie, że na niektórych plażach zakazano kąpieli. Gorące, suche powietrze sprzyja także wybuchaniu pożarów i rozprzestrzenianiu się ognia.

W czwartek szczególnie trudna sytuacja pożarowa panowała w centralnej części kraju. Strażacy zmagali się tam z trzema aktywnymi pożarami - dwoma na terenie Wspólnoty Autonomicznej Madrytu i jednym w sąsiedniej prowincji Avila. W związku z zagrożeniem dla lokalnej ludności minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska ogłosił w nocy stan wyjątkowy na tych dwóch obszarach.

🔴 Grande-Marlaska declara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. pic.twitter.com/lMX0IohPSW — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 23, 2026 Rozwiń

Pożary w Hiszpanii. Ewakuacje i utrudnienia

Jak podał portal La Razon, szybko rozprzestrzeniający się ogień zmusił władze do wydania nakazu ewakuacji dla około dziesięciu tysięcy osób. Domy opuścili mieszkańcy położonych na zachód od Madrytu miast Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno.

- Sąsiad zadzwonił do mnie z informacją, że pojawił się dym - opowiadała jedna z kobiet ewakuowanych z Villa de Prado. - W ciągu pół godziny ta smużka dymu zamieniła się w potężną kolumnę, płomienie zaczęły się zbliżać. Wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy - dodała.

Z powodu bliskości płomieni, w czwartek na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz podmiejskich między Mejorada del Campo a Alcala de Henares. Wielu mieszkańców tych miejscowości dojeżdża pociągami do Madrytu do pracy. Wstrzymane zostało kursowanie kilku międzymiastowych linii autobusowych, konieczne było także zamknięcie dróg.

Pożar w Pelayos de la Presa niedaleko Madrytu Źródło: Reuters

Wysokie zagrożenie pożarowe

Trudne warunki panują nie tylko w okolicach Madrytu. Na terenie całego kraju strażacy walczą z około setką pożarów. W prowincji Guadalajara w regionie Kastylii-La Manchy akcja gaśnicza trwa od tygodnia. Strażakom udało się opanować i częściowo ugasić ogień, a część ewakuowanych mogła wrócić do domów.

W Andaluzji, na południu Hiszpanii, w prowincji Huelva, 384 mieszkańców ewakuowanych z powodu pożaru otrzymało zgodę na powrót do domów. Służbom udało się opanować sytuację na tym terenie, wciąż jednak trwa akcja gaśnicza. Katalonia pozostaje natomiast w stanie gotowości z powodu ekstremalnego ryzyka związanego z wysokimi temperaturami i wiatrem

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