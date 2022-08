Hiszpania walczy z pożarami. W tym roku ogień płonął ponad trzy razy częściej niż zazwyczaj

Płomienie kontra ludzki łańcuch

Chwile grozy przeżyli również mieszkańcy gminy Moaña, położonej na zachodnim wybrzeżu kraju. Ogień pojawił się w poniedziałek i szybko zaczął zbliżać się do domów. W jego opanowaniu pomogli mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy uzbrojeni w wiadra z wodą stworzyli ludzki łańcuch, sprawnie transportujący wodę. Dzięki temu ogień objął swoim zasięgiem zaledwie 20 ha i został dogaszony we wtorek.

Ciche przyzwolenie na pożary

- Nawet to, co jest spalone, nie jest wymieniane. Nie możemy pozwolić, by natura sama to regulowała - wskazuje prezes fundacji, Luis Fernando Villanueva. - W Hiszpanii trzeba podjąć wysiłek planowania lasu na najbliższe 20-30 lat - dodaje.