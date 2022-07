Pożar lasu w Katalonii. Ewakuowano ponad 300 osób

Od wielu tygodni Półwysep Iberyjski zmaga się z nadzwyczajną falą upałów. Gorąca aura tworzy sprzyjające warunki do wybuchu dzikich pożarów. Jeden z nich ogarnął w piątek kilkadziesiąt hektarów lasu na popularnym wśród plażowiczów wybrzeżu Costa Brava.

Konieczna była ewakuacja

Jak podają lokalne media, ogień pojawił się w piątek po południu w pobliżu miejscowości Castell d'Aro i Santa Cristina d'Aro w turystycznym regionie Costa Brava. Pożar zaczął niebezpiecznie zbliżać się do budynków mieszkalnych, w tym lokalnych ośrodków wypoczynkowych. Z uwagi na bezpieczeństwo przebywających w nich osób podjęto decyzję o ewakuacji.

Służby ratunkowe pomogły opuścić budynki lokalnym mieszkańcom oraz turystom z wielu krajów europejskich. Wszyscy zostali przetransportowani do lokalnego centrum sportu. W trakcie akcji łącznie ewakuowano 350 osób.

- To było niezwykłe doświadczenie. Nie spodziewaliśmy się tego, ale wszystko odbyło się sprawnie - opowiedziała jedna z ewakuowanych, włoska turystka Boffa Maurella.

Ogień został opanowany

Do gaszenia pożaru wysłano 30 wozów strażackich oraz kilka samolotów gaśniczych, które by nabrać wodę, przelatywały nad głowami zaciekawionych plażowiczów. Walkę z żywiołem ułatwiły warunki atmosferyczne - w piątek wieczorem wzrosła wilgotność powietrza, a porywy wiatru osłabły. Dzięki nim, pożar został ustabilizowany do wieczora.