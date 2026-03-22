Świat

Hiszpania. Powodzie, osuwiska, ewakuacje. Burza Therese na Wyspach Kanaryjskich

Burza Therese nawiedziła Teneryfę
Źródło: Reuters
Burza Therese szaleje od kilku dni na Wyspach Kanaryjskich. Żywioł przyniósł obfite opady deszczu i silny wiatr, przekraczający 200 kilometrów na godzinę. Władze tego hiszpańskiego archipelagu ogłosiły stan alarmowy z powodu zagrożenia powodziami i osuwiskami.

Wyspy Kanaryjskie, archipelag położony na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Afryki, nawiedziła burza. Hiszpańscy meteorolodzy nazwali ją Therese. Gwałtowna aura spowodowała, że służby ratunkowe 112 Canarias miały pełne ręce roboty. Od środy do sobotniego południa przeprowadziły ponad tysiąc interwencji, większość z nich na Teneryfie, największej wyspie archipelagu. Żywioł spowodował, że kilkanaście dróg zostało zamkniętych.

Na trasie między Ayacatą a Tejedą, w centralnej części Gran Canarii, na drogę runęła 15-tonowa skała. Przewodniczący rady tej wyspy - Antonio Morales - zaapelował do mieszkańców, aby unikali wspinaczki na szczyty i wyżej położone obszary, a także trzymali się z daleka od wąwozów i tam, ze względu na ryzyko osuwisk, spadania skał, gałęzi i spływu wody.

Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami i obfitymi opadami deszczu na La Palmie, El Hierro, La Gomerze, Teneryfie i Gran Canarii, które wydała Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET). Władze archipelagu ogłosiły stan alarmowy z powodu zagrożenia powodziami i osuwiskami.

Zarządzono ewakuacje

Intensywne opady deszczu spowodowały, że na Teneryfie zalanych zostało kilka domów. W nocy z piątku na sobotę szczyt wulkaniczny Pico del Teide został pokryty śniegiem o grubości do 20 centymetrów. Stacje pomiarowe w Izana, w środkowej części wyspy, odnotowały wiatr o prędkości przekraczającej 200 kilometrów na godzinę.

Hiszpańskie służby ratunkowe podały w sobotę, że w gminie Agaete na Gran Canarii ewakuowano mieszkańców dzielnic Los Pérez i El Hornillo w związku ze wzrostem poziomu wody na zaporze Los Perez.

Odwołane loty

Jak poinformował operator hiszpańskich lotnisk Aena, w sobotę odwołano łącznie 33 loty na Wyspy Kanaryjskie, z czego 28 dotyczyło La Palmy, a 18 - Teneryfy. Od momentu nadejścia burzy na archipelag w środę zakłóciła ona prawie 130 lotów - podał hiszpański portal Canarias7. Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo poinformował w sobotę, że "opady deszczu w niektórych rejonach powodują problemy z bezpieczeństwem". Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał na portalu X do "zachowania szczególnej ostrożności i unikania niepotrzebnych podróży".

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, rtve.es, BBC, Gobierno de Canarias

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

