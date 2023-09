Całą noc trzymał się drzewa. 11-latek przeżył powódź

Gwałtowne powodzie nawiedziły w weekend środkową Hiszpanię. W wyniku przejścia żywiołu zginęły co najmniej trzy osoby. Policjanci uratowali chłopca, któremu udało się przeżyć wypadek. Samochód jego rodziny wpadł do rzeki. 10-latek ocalał, ponieważ wspiął się na drzewo i całą noc się go trzymał.

Hiszpańskie władze poinformowały, że samochód rodziny 10-latka, któremu szczęśliwie udało się przeżyć, został porwany przez wody powodziowe do rzeki. Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Aldea de Fresno we wspólnocie autonomicznej Madryt. Chłopiec ocalał, ponieważ wspiął się na drzewo i całą noc kurczowo się go trzymał. Jak podały hiszpańskie media, doznał hipotermii.