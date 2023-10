Hiszpania, Portugalia. Fala upałów doskwiera mieszkańcom. Temperatura przekracza 37 stopni

Rekord padł m.in. w miejscowościach Mora i Tomar, gdzie termometry pokazały nienotowaną wcześniej w październiku temperaturę 37,3 st. C. Dotychczas największe upały zanotowano tam w październiku 2017 roku - odpowiednio 36,2 stopnia i 36,9 stopnia.

Najwyższą temperaturę 1 października zanotowano natomiast w miejscowości Alvega - wyniosła 37,7 st. C, co nie było jednak w tej lokalizacji rekordem (ten w październiku wyniósł 38,5 st. C).