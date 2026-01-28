Portugalia. Burza Kristin. Wiało tak, że padł diabelski młyn

Burza Kristin dotarła do Portugalii Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Burza Kristin przetoczyła się nad Półwyspem Iberyjskim w nocy z wtorku na środę, zaledwie dzień po przejściu nad tym samym rejonem burzy Joseph. Najtrudniejsze warunki panowały w Portugalii i zachodniej Hiszpanii, ale pogoda była niebezpieczna nawet w okolicach Madrytu.

Dwie ofiary śmiertelne w Portugalii

Jak podał portal SIC Noticias, na skutek burzy w Portugalii zginęły co najmniej dwie osoby. Przez całą noc w środkowej i północnej części kraju silnie wiało, a na wybrzeżu wiatr rozwijał w porywach prędkość 150 kilometrów na godzinę. Do godziny 11 w środę portugalscy strażacy otrzymali ponad 2600 zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zniszczonych budynków i zablokowanych dróg.

Na skutek załamania pogody uszkodzone zostało lotnisko w Coimbrze oraz szpitale w Castelo Branco i Figueira de Foz. W tej ostatniej miejscowości podmuchy wiatru przewróciły także diabelski młyn w jednym z miejskich parków. Nieprzejezdnych było 250 dróg, w tym dwie autostrady, jak również kilka tras kolejowych.

Jak podały lokalne media, do godziny 11 około 686 tysięcy odbiorców było pozbawionych prądu z powodu uszkodzeń infrastruktury energetycznej. Najwięcej awarii zanotowano w centralnej części kraju, w rejonie Coimbry, Leirii i Setubal. W szczytowym momencie burzy, około godziny 6, przerwy w dostawach energii wystąpiły u około miliona klientów.

Zablokowane drogi w Hiszpanii

W Hiszpanii burza Kristin przyniosła słabsze podmuchy wiatru, jednak głównym zagrożeniem okazały się intensywne opady śniegu. W środę utrudniał on ruch na ponad 160 drogach, w tym na 27 autostradach. Rano trudności z dojazdem do Madrytu mieli kierowcy podróżujący drogami A-1 i A-6. W wielu miejscach konieczne było korzystanie z łańcuchów śnieżnych.

Nadawca RTVE poinformował o utrudnieniach także w ruchu lotniczym i kolejowym. Rano śnieg spowolnił pracę lotniska Madryt-Bajaras - ruch został w pełni przywrócony dopiero po godzinie 13. W okolicach Kordoby zawieszono połączenia kolejowe na niektórych liniach.

