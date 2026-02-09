Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat

Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"

Powódź Andaluzja
Rzeka Gwadalkiwir wylała powodując powódź hiszpańskim mieście Jaen
Źródło: Reuters
Hiszpania rozpoczyna usuwanie skutków burz, które nawiedziły część kraju w ostatnich dniach. Ulewy spowodowały rozległe powodzie w Andaluzji. Niektórzy mieszkańcy wciąż nie mogą powrócić do swoich domów, a w Grazalemie po ulewie zaczęły rozlegać się tajemnicze dźwięki.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Półwysep Iberyjski zmaga się ze skutkami burz Leonardo i Marta. W Hiszpanii szczególnie trudna sytuacja panowała w Kastylii i Leonie oraz na południu, w Andaluzji. W niedzielę poziom wody w przepływającej przez Kordobę i Sewillę rzece Gwadalkiwir nieco opadł, ale w wielu miejscowościach wciąż obowiązywały czerwone ostrzeżenia przed powodziami.

Mieszkańcy spodziewają się więcej deszczu

W niedzielę pogoda w Andaluzji była spokojniejsza, co umożliwiło około 11 tysiącom wcześniej ewakuowanych osób powrót do domów i wstępne oszacowanie szkód po powodziach. W miejscowości Lora del Rio mieszkańcy monitorowali poziom wód rzeki Gwadalkiwir, usuwali gruz z ulic i sprzątali zalane domy.

- Oczywiście korzystamy z dobrej pogody, sprzątamy trochę i pozbywamy się śmieci - mówiła jedna z mieszkanek. - Co Bóg da, ale spodziewamy się więcej deszczu - oceniła.

- Między pracą a czasem wolnym przychodzimy pomóc, bo to dom naszej babci, i wszyscy - wnuki, siostrzeńcy i dzieci - przychodzą pomóc. Teraz wydaje się, że poziom rzeki spada - opowiadał inny mieszkaniec. - Oby zbiornik na wodę nadal pochłaniał wodę. Poprzednio nie dał rady, ulewa przyszła i woda wylała się z kanalizacji, ale mamy nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze - dodał.

Jak podał portal "El Pais", na początku tygodnia w okolicach Kadyksu w Andaluzji, zachodniej Galicji i rejonie Cieśniny Gibraltarskiej spodziewane są dalsze ulewne opady.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów

Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów

Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało

Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało

"Stłumione brzęczenie, coś nieznanego"

Opady mogą prowadzić także do schodzenia osuwisk - istnieje ryzyko, że nasycony wodą grunt ulegnie przesunięciu. W sobotę wieczorem lokalne władze zdecydowały o ewakuacji 350 mieszkańców miasta Ubrique w prowincji Kadyks. W niedzielę rano wrócili oni do domów, ale ulicami nadal spływały potoki wody.

Prowincja Kadyks ucierpiała najbardziej - najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w miejscowości Grazalema. Geolodzy ostrzegają, że po intensywnych opadach w mieście może dojść do powstania zapadlisk. Sami mieszkańcy opowiadali lokalnym mediom o dziwnym dźwięku dobiegającym z ziemi, który zaczął rozlegać się w mieście tuż po ulewie.

- To było suche, stłumione brzęczenie, coś nieznanego - opowiadał jeden z nich portalowi "El Pais".

Jak wyjaśnili eksperci, odgłosy to efekt przemieszczania się kamieni i błota w warstwie wodonośnej biegnącej pod ziemią. 190 ewakuowanych mieszkańców Grazalemy wróciło w niedzielę rano do domów, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i zaopiekować się zwierzętami.

W Jerez de la Frontera niedaleko Kadyksu 2200 osób wciąż nie może wrócić do domów z powodu zagrożenia wylania rzeki Guadalete. Drogi pozostają zablokowane. Służby odnotowały 30 zdarzeń, w tym osuwiska na trasie Arcos-Ronda, które odcięły od reszty świata miejscowości El Gastor i Zahara. Sześć miejscowości od niemal tygodnia odcięte jest od świata.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Enex, El Pais

Źródło zdjęcia głównego: Enex

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniadeszczburzaPowódź
Czytaj także:
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Opady marznące
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Świat
Zima ze słońcem i mrozem
Idzie mróz. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą
Smog
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
Świat
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom