Orki atakują łodzie. Naukowcy na tropie rozwiązania zagadki

Zespół kierowany przez Renauda de Stephanisa z hiszpańskiej Organizacji Ochrony, Informacji i Badań nad Waleniami (CIRCE) odnotował, że nietypowe zbliżanie się orek do sterów i próby ich zniszczenia nasiliły się szczególnie w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej, gdzie od 2020 r. doszło tam do co najmniej 130 ataków orek na jachty i łodzie.