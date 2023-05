Ogień strawił tysiące hektarów. "Ktokolwiek to uczynił, wiedział doskonale, co robi"

8500 hektarów w ogniu

Jak poinformowali w piątkowy wieczór strażacy z autonomicznej wspólnoty Estremadury, pod którą podlega Caceres, pożar niedaleko Hurdes i Sierra de Gata zniszczył już ponad 8500 hektarów lasu. W sobotni poranek w akcji gaszenia ognia brało udział 800 strażaków, którym towarzyszy 17 jednostek naziemnych. Do akcji mają także włączać się śmigłowce.

- Ktokolwiek to uczynił, wiedział doskonale, co robi, jak robi i kiedy to robi - powiedział prezydent Estremadury Guillermo Fernandez Vara. - Ten ktoś wybrał moment, gdy zaczynała się noc.