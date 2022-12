Tysiące tajemniczych tabliczek z sowami. Grupa naukowców: mogą być dziełem starożytnych dzieci

Tabliczki wykonane przez dzieci

Podobne do współczesnych sów

Niezależnie od tego, w jaki sposób tabliczki zostały wykonane i do czego były używane, są niezwykle podobne do dwóch gatunków sów występujących powszechnie w Hiszpanii i Portugalii - pójdźki zwyczajnej ( Athene noctua ) i uszatki zwyczajnej ( Asio otus ).

Pewne wątpliwości

- Gdyby tworzyły je dzieci, jako największa grupa demograficzna tych społeczności, tego rodzaju płytki powinny być znacznie bardziej rozpowszechnione. W rzeczywistości płytki przypominające sowy stanowią tylko około cztery procent wszystkich płytek - mówiła w rozmowie z portalem "New Scientist" Katina Lillios, archeolożka antropologiczna z amerykańskiego University of Iowa.

To, czego nikt nie kwestionuje, to sposób, w jaki sowy od dawna były związane z ludzką kulturą. Jak piszą Negro i jego współpracownicy, te majestatyczne ptaki były przedstawiane "od zarania sztuki" w okresie paleolitu, na monetach i ceramice, w mozaikach i sztuce jaskiniowej, od Hiszpanii i Francji do Australii i Afryki. - To może mieć związek z częstymi spotkaniami z rzeczywistymi sowami, stworzeniami nocy o wyraźnych cechach antropomorficznych - dodają. Oprócz Negro, wśród autorów publikacji znaleźli się: Guillermo Blanco, Eduardo Rodríguez-Rodríguez oraz Víctor M. Díaz Núñez de Arenas.