Świat Hiszpania. Tysiące uderzeń piorunów i zalania Anna Bruszewska |

Burze w Hiszpanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Nawałnice w środę doprowadziły do powstania powodzi błyskawicznej w hiszpańskiej gminie Viana do Bolo, która położona jest w prowincji Ourense w Galicji. Jak podały lokalne media, ulice zmieniły się tam w rwące potoki.

Powódź błyskawiczna

Błoto zmieszane ze skałami i roślinnością wdarło się i zalało miejscowości położone w gminie Viana do Bolo.

- Woda nadeszła tak szybko, że nie byliśmy w stanie uwolnić zwierząt - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters jeden z mieszkańców gminy Viana do Bolo. - W moim domu jest mnóstwo błota. Nigdy w życiu nie przydarzyło mi się coś takiego - dodał.

Burmistrz tego regionu - Germán García-Ávila Arias - powiedział, że szkody spowodowane przez ulewy są ogromne. W rozmowie z regionalną telewizją dodał, że całe miejscowości znalazły się pod wodą. Na terenie gminy doszło też do osuwisk, w wyniku których wiele aut zostało zasypanych.

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Burze w Hiszpanii Źródło zdjęcia: Reuters

Prawie sześć tysięcy uderzeń piorunów

Lokalne media podały, że w ciągu ostatniej doby, kiedy pojawiły się burze, w Galicji odnotowano prawie sześć tysięcy uderzeń piorunów.

Na zachodzie i północy Hiszpanii wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez hiszpańską agencję meteorologiczną AEMET, co oznacza, że to nie koniec groźnej pogody.

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Redagował dd