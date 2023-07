Grad wielkości orzechów włoskich niszczył budynki i ranił ludzi

Historyczny deszcz i grad

Miejscami padał również silny grad - według typologii AEMET zaliczał się on do czwartej, największej kategorii. Jak podała agencja meteorologiczna, był to pierwszy w historii opad tak dużych gradzin w rejonie miasta i miejskiego lotniska. Grad padał również w mieście Burjassot niedaleko Walencji. Burza przyniosła tam ze sobą silne podmuchy wiatru, szarpiące parasolami w miejskich kawiarniach.