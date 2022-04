Na północy Hiszpanii "trzeba wyjąć czapki, rękawiczki i szaliki"

Środa przyniosła mróz niektórym regionom Hiszpanii. Temperatura minimalna spadła do -3 stopni Celsjusza na przełęczach Puerto de Pajares i Puerto de Leitariegos położonych w Asturii. W dwunastu regionach wydano ostrzeżenia meteorologiczne.

- Zimno powróciło. Trzeba wyjąć czapki, rękawiczki i szaliki - powiedziała mieszkanka Walencji, która przyjechała do Burgos w Kastylii i Leon. Temperatura w tym hiszpańskim mieście o godzinie 11 w środę nie przekroczyła 4 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała w części kraju ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę, a także przed burzami śnieżnymi, podczas których spadnie od dwóch do 15 centymetrów śniegu. Oprócz tego obowiązują alerty przed intensywnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na wybrzeżu możliwe są wysokie fale.