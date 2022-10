Próbował ocalić miasto przed pożarem, sam zaczął płonąć. Nie żyje bohater Tabary

Nie żyje Angel Martin Arjona, mieszkaniec hiszpańskiego miasta Tabara. Przez trzy miesiące przebywał w szpitalu. Mężczyzna doznał rozległych poparzeń ciała, chcąc powstrzymać szalejący pożar przed dotarciem do miasta, w którym mieszkał.

53-letni Angel Martin Arjona był właścicielem hurtowni budowlanej w hiszpańskim mieście Tabara w prowincji Zamora. Kiedy 17 lipca tego roku do Tabary zbliżał się ogień, mężczyzna za pomocą swoich maszyn chciał wykopać rów, mający służyć za osłonę przed nadciągającym żywiołem. W pewnym momencie jego ubranie zapaliło się, przez co Arjona doznał poparzeń, które objęły 80 procent jego ciała. Od tamtego czasu mężczyzna przebywał w szpitalu w mieście Valladolid w środkowej części kraju. Według hiszpańskiego dziennika "El Pais", Arjona zmarł o świcie we wtorek.