Mają dość upału. "Wielu z nas jest kompletnie wyczerpanych"

Źródło zdj. gł.: MORELL/PAP/EPA/EFE
"To codzienna rzeczywistość, która wpływa na nasze warunki życia" - tak hiszpańska gazeta "El Pais" komentuje falę upałów, która w maju nęka wiele krajów Europy. W piątkowym tekście redakcja zwraca uwagę na to, jak istotną rolę w skali tego zjawiska pełnią zmiany klimatu.

Hiszpania, podobnie jak inne kraje zachodniej Europy, zmaga się z falą upałów. Gazeta "El Pais" w piątkowym komentarzu zwraca uwagę na pilne działania w zakresie walki ze zmianami klimatu

"Nietypowe upały, które dotknęły wiele krajów, w tym Hiszpanię, podkreślają, jak pilna jest walka ze zmianami klimatu - oceniła gazeta, przypominając o rekordowych majowych upałach w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, Irlandia i Belgia. "Wszelkie wątpliwości co do tego, że temperatura na Ziemi rośnie w coraz szybszym tempie z powodu spalania paliw kopalnych, są już nie tylko bezsensowne, ale i nieodpowiedzialne. Nasilające się skutki zmian klimatu spowodowanych przez człowieka, poparte niepodważalnymi danymi naukowymi, przekładają się - jak wielokrotnie obserwujemy w wielu częściach świata - na coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe" - czytamy.

"Wielu z nas jest kompletnie wyczerpanych"

Od 20 maja państwowa agencja meteorologiczna (AEMET) każdego dnia odnotowywała temperaturę maksymalną powyżej 36 stopni Celsjusza. W środę telewizja La Sexta poinformowała o co najmniej 36 ofiarach śmiertelnych w związku z majowymi upałami. Tyle osób zmarło w ciągu półtora tygodnia.

"Ostatnie dni maja sprawiają, że wielu z nas jest kompletnie wyczerpanych" - czytamy w portalu stacji. Redakcja zwraca uwagę na to, że ludzie w miastach szukają cienia, chłodnej wody lub po prostu chwili wytchnienia od rozgrzanego asfaltu.

Śmiercionośne upały

Redakcja "El Pais" podkreśla, że główną przyczyną anomalii związanych z wysoką temperaturą są zmiany klimatu wywołane działaniami człowieka. Potwierdzają to dane z ostatnich kilku lat, które były jednymi z najcieplejszych w historii. Gazeta przywołała liczby mówiące, że w związku z upałami w latach 2022-2024 w Europie zmarło ponad 172 tys. osób.

Dziennikarze podkreślają, że istnienie zmian klimatu nie podlega dyskusjom. "To codzienna rzeczywistość, która wpływa na nasze warunki życia i gospodarkę oraz determinuje naszą przyszłość jako ludzi. Zapobieganie tym zmianom i łagodzenie ich skutków musi stanowić główny cel wszystkich polityk publicznych" - stwierdziła hiszpańska gazeta.

Hiszpania każdego lata jest nękana pożarami. Według danych AEMET lato 2025 roku było najgorętszym w historii pomiarów meteorologicznych w tym iberyjskim kraju.

Źródło: PAP, El Pais, La Sexta
Damian Dziugieł
