Jest 35 stopni. Szczyt pierwszej jesiennej fali upałów dopiero nadejdzie

Znaczącego ochłodzenia nie widać

Jak przekazała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, należy się spodziewać, że w całym regionie temperatura będzie o co najmniej 10 stopni Celsjusza wyższa niż zwykle o tej porze roku. Miejscami termometry wskazywać mogą nawet 37 st. C. Niewykluczone, że w Hiszpanii i Portugalii padną nowe rekordy ciepła. Noce najprawdopodobniej nie będą przynosić ulgi - wciąż możliwe jest ponad 20 st. C.