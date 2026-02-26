Logo TVN24
Do hiszpańskiej wyspy z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów

Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy Lanzarote doleciał rój owadów
Źródło: ENEX
Nad Lanzarote w archipelagu Wysp Kanaryjskich, która w ostatnich dniach zmagała się z napływem saharyjskiego pyłu, pojawił się rój owadów z rodziny szarańczowatych. Ich obecność wzbudziła niepokój rolników.
Lanzarote zmaga się z nietypowym splotem zjawisk atmosferycznych. Po fali saharyjskiego pyłu, która w ostatnich dniach spowiła hiszpańską wyspę, nad jej zachodnim wybrzeżem we wtorek pojawiły się setki owadów z rodziny szarańczowatych (łac. Locusta).

Pierwszy duży rój zaobserwowano w rejonie Famara, w okolicach plaży San Juan. Na miejsce skierowano techników i agentów z departamentu ochrony środowiska Cabildo de Lanzarote. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną i rozpoczęto analizę stadium rozwojowego owadów.

Owady z rodziny szarańczowatych
Owady z rodziny szarańczowatych
Źródło: PAP/EPA/Adriel Perdomo

Pogoda sprzyja migracji tych owadów

Wyspę w ostatnich dniach spowijała gęsta kalima, czyli pył znad Sahary, który ograniczał widzialność, pogarszał jakość powietrza i przynosił wysokie temperatury. Przyniósł go silnie wiejący wiatr ze wschodu. Jego podmuchy pomogły w migracji owadów znad Afryki Północnej w kierunku Wysp Kanaryjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że na wyspę dotarł jeden liczny rój. Tegoroczne opady w Afryce Północnej stworzyły owadom wyjątkowo dobre warunki do rozmnażania się, co sprzyja ich masowej migracji.

Najważniejsza informacja dla rolników jest taka, że większość zidentyfikowanych osobników jest dorosła. Owady są w końcowej fazie cyklu życiowego. Oznacza to, że po długim locie są wyczerpane i zazwyczaj pozostają w strefie przybrzeżnej, stopniowo słabnąc i obumierając. Do tej pory nie odnotowano zorganizowanego przemieszczania się owadów w kierunku terenów uprawnych ani intensywnego żerowania.

Służby podkreślają jednak, że sytuacja jest monitorowana. Wilgotne warunki na wyspie - efekt tegorocznych opadów - mogą sprzyjać ich ewentualnemu rozmnażaniu. Część owadów znajduje się bowiem w początkowej fazie dorosłości i zachowuje zdolność do żerowania.

Owady nad wyspą Lanzarote
Owady nad wyspą Lanzarote
Źródło: PAP/EPA/Adriel Perdomo

Owady widziano także na innych wyspach

Mniejsze skupiska owadów odnotowano również poza Lanzarote. Pojawiły się w Tacoronte na Teneryfie oraz na plaży Las Canteras w Las Palmas de Gran Canaria. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i zgłaszanie przypadków zauważenia osobników poza wyznaczonym obszarem monitoringu.

Gdyby okazało się, że osobniki należą do gatunku szarańczy pustynnej, byłaby to niepokojąca informacja dla rolników. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) określa szarańczę pustynną jako "najbardziej niszczycielską plagę migracyjną świata". Wyspa Lanzarote ma w tej kwestii własne, bolesne doświadczenia. W 2004 roku nad wyspą pojawiła się inwazja licząca nawet dwa miliony osobników, które przez kilka dni żerowały nad gminami Yaiza i Haria. Wzmianki o podobnych plagach znajdują się nawet w dokumentach z XVII wieku.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: RTVC, ABC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Adriel Perdomo

