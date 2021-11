Zobacz, jak jęzor lawy z wulkanu Cumbre Vieja wlewa się do oceanu

Wulkan Cumbre Vieja jest wciąż niespokojny. We wtorek doszło do kolejnej erupcji. Lawa wdarła się do oceanu i sprawiła, że woda zaczęła dymić.

We wtorek doszło do kolejnej erupcji wulkanu Cumbre Vieja. Z tego powodu jakość powietrza na kanaryjskiej wyspie La Palma znacznie się pogorszyła. Wydobywający się z krateru popiół wulkaniczny sprawił, że powietrze stało się niezdatne do oddychania. Dym rozprzestrzenia się po całej wyspie i dociera do każdego jej zakątka.