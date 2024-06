Kultowym plażom zagraża niebezpieczeństwo

Stracimy połowę plaż

Autorzy studium z ośrodków naukowych we wspólnocie autonomicznej Balearów sprecyzowali, że od 1982 roku średnia temperatura powierzchni wody u brzegów tego archipelagu wzrosła do 20 st. C. Oznacza to, że w ciągu ostatnich czterech dekad woda wokół hiszpańskiego archipelagu Balearów ociepliła się średnio o 1,6 stopni Celsjusza. Naukowcy przekazali, że związane jest to ze zmianami klimatycznymi, które powodują również podnoszenie się poziomu wody.