Krowy zaatakowały pielgrzymów na Camino de Santiago

Krowy poturbowały pielgrzymów idących słynną trasą Camino de Santiago. Jedna osoba odniosła ciężkie obrażenia. To nie pierwszy podobny przypadek w ciągu ostatnich tygodni - do ataku na pątników doszło także w marcu.

W sobotę dwóch hiszpańskich pielgrzymów zmierzających do katedry w Santiago de Compostela zostało zaatakowanych przez agresywną krowę. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Navarredonda de Salvatierra we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu, na północnym zachodzie Hiszpanii.