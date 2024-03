Trąba powietrzna z dwoma wirami w Kordobie. Eksperci "badają, co się stało"

Do największych szkód doszło w Szpitalu Uniwersyteckim Reina Sofia i jego okolicach. Wybite zostały okna, wiatr uniósł ważący dwie tony sprzęt do klimatyzacji, a obok budynku wyrwał z korzeniami duże i zdrowe drzewa, w tym jedno o masie ponad dziewięciu ton - informują hiszpańskie media. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Trąba powietrzna z dwoma wirami

"Badają, co się stało"

W poniedziałek do miasta udało się dwóch ekspertów krajowej agencji meteorologicznej AEMET, którzy - jak powiedział miejski radny Miguel Ruiz Madruga - "badają co się stało". Oceniają oni zakres zniszczeń i analizują, w jaki sposób powstała tego rodzaju trąba powietrzna. To zjawisko, którego nigdy wcześniej nie odnotowano w Kordobie.