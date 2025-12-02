Kilkumetrowe fale i obfite opady śniegu. Wydano pomarańczowe alarmy

Sztorm w Hiszpanii Źródło: ENEX

Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała pomarańczowe ostrzeżenia przed sztormem dla północnego wybrzeża kraju. Spodziewane są tam wysokie fale, sięgające 5-6 metrów. Wiatr ma wiać z prędkością 50-60 kilometrów na godzinę.

Miejscami obowiązują też alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Z komunikatu wynika, że na wysokości około 1000-1200 metrów nad poziomem morza spadnie w ciągu doby pięć centymetrów śniegu. Opady sprawią, że na drogach zrobi się ślisko i niebezpiecznie.

Władze apelują o zachowanie ostrożności

Władze apelują do mieszkańców regionów objętych ostrzeżeniami o zachowanie ostrożności, zwłaszcza będąc w pobliżu obszarów przybrzeżnych, punktów widokowych na klifach i nadmorskich promenadach. Eksperci z AEMET podkreślają, że fale stanowią poważne zagrożenie.

- Wysokie fale są bardzo niebezpieczne, trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich, kiedy nie trzeba - powiedział mieszkaniec prowincji Pontevedra, która położona jest nad Zatoką Biskajską.