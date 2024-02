"Najgorsza susza, jaką odnotowano". Restrykcje dla sześciu milionów ludzi

Limity w dziennym zużyciu wody

Ograniczenia w zużyciu wody weszły w życie w czwartek i obejmują ponad sześć milionów mieszkańców w 200 miastach i wsiach, w tym w Barcelonie, drugim co do wielkości hiszpańskim mieście. W pierwszej fazie muszą oni ograniczyć zużycie wody do 200 litrów dziennie na mieszkańca w ramach usług komunalnych. W przypadku pogorszenia się sytuacji limity dziennego wykorzystania wody zostaną zmniejszone do 180 litrów w drugiej fazie i do 160 litrów w trzeciej.