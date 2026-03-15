Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie

Brzoskwinie w Katalonii zakwitły Źródło: Reuters

Okolice miasta Lleida w Katalonii są znane z sadów owocowych. Na przełomie lutego i marca uprawiane tu drzewa pięknie kwitną, tworząc jedną z najbardziej wyrazistych wiosennych scenerii Hiszpanii.

"Czuję się naprawdę wspaniale"

Jedną z miejscowości, w której zaroiło się od różowych płatków, jest Aitona. Turyści z całego świata przechadzali się alejkami między rzędami drzew, aby podziwiać widoki i poczuć słodki zapach kwiatów.

- Byłam tu już pięć razy, przyjeżdżam tu od pięciu lat i uważam, że to spektakularne miejsce, idealne do robienia zdjęć i spacerów. Jest naprawdę urocze i bardzo naturalne. (...). Nie ma tu też wielu ludzi. Jest bardzo przyjemnie i spokojnie - powiedziała Jekaterina Maratkanowa.

Brzoskwinie w Katalonii zakwitły Źródło: Reuters

Kwitnące brzoskwinie podziwiała także Omayra z Kolumbii. Odwiedzając córkę mieszkającą w Hiszpanii, postanowiła skorzystać z okazji i przyjechała do Aitony.

- Pomyślałam, że to musi być cudowne miejsce. Teraz, gdy tu jestem i robię zdjęcia z kwiatami, czuję się naprawdę wspaniale - przyznała.

Chcąc odwiedzić Aitonę, warto się pospieszyć. Najpiękniejsze widoki utrzymują się zwykle przez dwa, trzy tygodnie, choć przy sprzyjającej pogodzie mogą potrwać do końca marca.

Opracował Krzysztof Posytek