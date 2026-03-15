Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie

Źródło: Reuters
W Katalonii zakwitły brzoskwinie. Feeria różowych płatków, trwająca tylko kilka tygodni, przyciągnęła wielu turystów, w tym z zagranicy. Jedni przechadzali się alejkami, a inni organizowali pikniki.

Okolice miasta Lleida w Katalonii są znane z sadów owocowych. Na przełomie lutego i marca uprawiane tu drzewa pięknie kwitną, tworząc jedną z najbardziej wyrazistych wiosennych scenerii Hiszpanii.

"Czuję się naprawdę wspaniale"

Jedną z miejscowości, w której zaroiło się od różowych płatków, jest Aitona. Turyści z całego świata przechadzali się alejkami między rzędami drzew, aby podziwiać widoki i poczuć słodki zapach kwiatów.

- Byłam tu już pięć razy, przyjeżdżam tu od pięciu lat i uważam, że to spektakularne miejsce, idealne do robienia zdjęć i spacerów. Jest naprawdę urocze i bardzo naturalne. (...). Nie ma tu też wielu ludzi. Jest bardzo przyjemnie i spokojnie - powiedziała Jekaterina Maratkanowa.

Źródło: Reuters

Kwitnące brzoskwinie podziwiała także Omayra z Kolumbii. Odwiedzając córkę mieszkającą w Hiszpanii, postanowiła skorzystać z okazji i przyjechała do Aitony.

- Pomyślałam, że to musi być cudowne miejsce. Teraz, gdy tu jestem i robię zdjęcia z kwiatami, czuję się naprawdę wspaniale - przyznała.

Chcąc odwiedzić Aitonę, warto się pospieszyć. Najpiękniejsze widoki utrzymują się zwykle przez dwa, trzy tygodnie, choć przy sprzyjającej pogodzie mogą potrwać do końca marca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, floracion.es

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaKataloniarośliny
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom