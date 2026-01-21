Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody

Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie Źródło: Reuters

Od kilku dni w Katalonii szaleje burza o imieniu Harry. Żywioł niesie ulewy powodujące powodzie i osuwiska ziemi. Ponadto mocno wieje. Między miejscowościami Gelida i Sant Sadurni w prowincji Barcelona doszło do poważnego wypadku kolejowego. Mur oporowy runął na tor, śmiertelnie raniąc maszynistę. W wyniku incydentu kilkudziesięciu pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami. Z kolei w gminie Palau-sator w prowincji Girona służby odnalazły ciało mężczyzny, który został porwany przez wodę wraz ze swoim samochodem.

Choć pogoda powoli się stabilizuje, lokalne władze apelują do mieszkańców o ostrożność.

Zakaz wchodzenia do wody

Niebezpiecznie jest między innymi na plażach w pobliżu Barcelony. We wtorek powodu silnego wiatru fale osiągały tam wysokość 2,5 metra. Władze stolicy Katalonii zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie wchodzenia na plaże. W ramach środków ostrożności zabroniono także wchodzenia do wody i zbliżania się do falochronów.

⚠️ Amb la millora de les condicions, rebaixem el Pla bàsic d'emergències municipal per mal estat de la mar a fase d'alerta.



❌ Està prohibit accedir als espigons de la platja i entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella, hissada a totes les platges. https://t.co/B2cCb5vmzA pic.twitter.com/94xaejqCNl — Ajuntament de Barcelona (@bcn_ajuntament) January 21, 2026 Rozwiń

Niebezpieczna aura występuje także w innych regionach Hiszpanii. Agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia przed silnym wiatrem, ulewami i wysokimi falami dla północnej i północno-zachodniej części kraju.

21/01 12:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: nevadas, vientos, lluvias, costeros y aludes. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/bpUHLhyvtr — AEMET (@AEMET_Esp) January 21, 2026 Rozwiń