Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody

Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Źródło: Reuters
Katalonia zmaga się z trudnymi warunkami spowodowanymi przejściem burzy Harry. W regionie występują intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Trudne warunki doprowadziły między innymi do poważnego wypadku na kolei oraz śmierci mężczyzny porwanego przez wodę.

Od kilku dni w Katalonii szaleje burza o imieniu Harry. Żywioł niesie ulewy powodujące powodzie i osuwiska ziemi. Ponadto mocno wieje. Między miejscowościami Gelida i Sant Sadurni w prowincji Barcelona doszło do poważnego wypadku kolejowego. Mur oporowy runął na tor, śmiertelnie raniąc maszynistę. W wyniku incydentu kilkudziesięciu pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami. Z kolei w gminie Palau-sator w prowincji Girona służby odnalazły ciało mężczyzny, który został porwany przez wodę wraz ze swoim samochodem.

Choć pogoda powoli się stabilizuje, lokalne władze apelują do mieszkańców o ostrożność.

Skały uderzyły w przejeżdżający pociąg. Ranni pasażerowie, maszynista nie żyje
Dowiedz się więcej:

Skały uderzyły w przejeżdżający pociąg. Ranni pasażerowie, maszynista nie żyje

TVN24

Zakaz wchodzenia do wody

Niebezpiecznie jest między innymi na plażach w pobliżu Barcelony. We wtorek powodu silnego wiatru fale osiągały tam wysokość 2,5 metra. Władze stolicy Katalonii zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie wchodzenia na plaże. W ramach środków ostrożności zabroniono także wchodzenia do wody i zbliżania się do falochronów.

Niebezpieczna aura występuje także w innych regionach Hiszpanii. Agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia przed silnym wiatrem, ulewami i wysokimi falami dla północnej i północno-zachodniej części kraju.

Autorka/Autor: fw

Źródło: Reuters, AEMET, Ajuntament de Barcelona

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaBarcelona
Czytaj także:
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Polska
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
Świat
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
Świat
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Polska
Zima, mróz, śnieg
Silny mróz. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Ciekawostki
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Prognoza
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
Świat
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
Świat
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
Świat
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
Smog w Krakowie
Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy
TVN24
Japonia
Odwołane loty, utrudnienia na kolei w Japonii
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
Polska
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
Polska
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
Ciekawostki
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom