Rekordowa fala upałów. Temperatura może sięgnąć 40 stopni

Meteorolodzy we Francji i Hiszpanii zapowiadają rekordowe upały w tym tygodniu. Według prognoz temperatura może być najwyższa od 20 lat w maju.

Do zachodniej Europy już napłynęło gorące powietrze. W środę we Francji temperatura w wielu miejscach, zwłaszcza w jej południowej części osiągała ponad 30 stopni Celsjusza. Najwyższą wartość zmierzono w miejscowości Lège-Cap-Ferret na zachodnim wybrzeżu Francji, gdzie było 35 st. C.