Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nowe dane o inflacji w Polsce
Nowe dane o inflacji w Polsce
Świat

Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza

|
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Europa Zachodnia mierzy się z kolejną falą upałów. W Hiszpanii wartości na termometrach miejscami zbliżyły się do 40 stopni Celsjusza. Gorąco zrobiło się także we Francji.

Choć w kalendarzu jest już połowa września, na zachodzie Europy wciąż jest upalnie. Wysokiej temperatury doświadczają przede wszystkim mieszkańcy Hiszpanii i Francji.

Skwar w Hiszpanii. Miejscami prawie 40 stopni

W poniedziałek w Hiszpanii niezwykle gorąco było w wielu rejonach kraju. W Galicji na północnym zachodzie termometry pokazały 38 stopni Celsjusza, a w dolinie rzeki Mina - nawet 39 st. C. Mieszkańcy rejonu nie są przyzwyczajeni do takich temperatur w połowie września.

- Staramy się jak najlepiej wykorzystać poranki, żeby wybrać się na spacer w cieniu. Ale rzeczywiście, taki upał jest trochę dziwny o tej porze roku - powiedziała mieszkanka galicyjskiego miasta Ourense.

Skwar nawiedził także Andaluzję na południu Hiszpanii, gdzie temperatura sięgała w poniedziałek 38 st. C. We wtorek hiszpańska agencja meteorologiczne AEMET wciąż ostrzega przed upałem w wielu rejonach kraju, od północnego wschodu po południowy zachód.

Francja z kolejną falą upałów

Z wysokimi temperaturami w ostatnich dniach mierzy się również Francja. Upał powrócił do tego kraju w weekend i ma się utrzymać do dziś. Najgoręcej, do 35 st. C, ma być na południu. Skwar zapanował także na północnym zachodzie, między innymi w mieście Rennes, doskwierając uczniom.

- Kiedy jest tak gorąco, dni wydają się długie. Wszyscy tłoczymy się razem i nie możemy się doczekać, aż trochę się ochłodzi - przyznała jedna z uczennic.

Upalna pogoda we Francji ma się zakończyć w środę, gdy spodziewany jest gwałtowny spadek temperatury. W Paryżu, stolicy kraju, temperatura ma się obniżyć z ponad 30 st. C do 22-23 st. C.

Źródło: ENEX, AEMET, Ouest France, Sortiraparis
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaHiszpaniaUpał
Czytaj także:
Misja FLEX
Nowa europejska misja kosmiczna pomoże nam chronić rośliny
Nauka
Blokada lotów na lotnisku w Katanii nadal trwa
MSZ apeluje do pasażerów. "Występują utrudnienia w ruchu lotniczym"
Świat
Burza, chmury, deszcz
Tutaj ma zagrzmieć. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Policjantom udało się złapać emu uciekiniera
Policja zatrzymała emu. "Nie dostał mandatu"
Świat
Akcja gaśnicza blisko miejscowości Benahavis w Andaluzji
Ewakuowano część mieszkańców, inni otrzymali alarm. Pożar w Andaluzji
Świat
Pożar zniszczył domki kempingowe na wyspie Brac
"Krzyczeliśmy, płakaliśmy, błagaliśmy"
Świat
Ciepło, pogodnie, wczesna jesień, późne lato
Na chwilę otworzy się droga dla ciepła. Będzie ponad 25 stopni
Prognoza
Hipopotamy w jednym z zambijskich rezerwatów
Zwierzęta padły po zakażeniu wąglikiem. Apel władz
Świat
Pożar na chorwackiej wyspie Brac na zdjęciu satelitarnym
Pożar na chorwackiej wyspie. Zdjęcie satelitarne pokazuje skalę
Świat
Rodzina z Teksasu straciła dom po uderzeniu pioruna
Piorun spalił ich dom. Poprzedni stracili w powodzi
Świat
Etna
Utrudnienia na sycylijskim lotnisku. Etna się przebudziła
Świat
Skutki powodzi błyskawicznej w amerykańskim stanie Connecticut
Przyszła ulewa. Straż odbierała "telefon za telefonem"
Świat
Dzik, Portugalia
Płacą myśliwym za odstrzał dzików. Ruszył pilotażowy program
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Szukają pasażerów wywróconego promu. Nie mogą wysłać nurków
Świat
Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Strumienie i rozbryzgi lawy rozświetliły noc
Świat
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Wąż z "pająkiem" na ogonie trafił na celownik naukowców
Ciekawostki
Ratownik górski niedaleko Batyżowieckiej Próby
Spadł z kilku metrów, nie dawał oznak życia. Polak zginął w Tatrach
Świat
Pożar na chorwackiej wyspie Brac
Pożar w Chorwacji. "Straszliwa fala płomieni" i ewakuacje
Świat
Morze Karaibskie na zdjęciu satelitarnym
Rekordowo spokojny rok na Atlantyku. El Nino "ścina" huragany
Świat
Pogoda na 16 dni. Dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
Pogoda na 16 dni: dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
Prognoza
Przymrozek, mróz, noc
Tej nocy najzimniej było w Kozienicach. Co ma z tym wspólnego piasek
Polska
W Kalifornii szaleje duży pożar lasu
Nie mogą opanować pożaru. Walczy z nim ponad 1000 strażaków
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Niedawno doszło tu do katastrofalnej powodzi. Może być ich więcej
Nauka
Pierwsze prawdziwki
Zebrali 30 kilogramów prawdziwków. Skonfiskowała im je policja
Świat
Spotkanie dzika z wilkami-0001
Spotkanie dzika z wilkami. Nagranie
Polska
Duża burza piaskowa nad Afryką
Burza piaskowa widoczna z kosmosu. Szalała nad trzema krajami
Świat
46 min
Tu sięgała woda w mniej suchych sezonach
W Polsce mamy coraz mniej wody
TVN24
Szklanka szampana z winem musującym na Hautvillers, najlepszych winnicach cru szampana w Dolinie Marne z toczącymi się zielonymi wzgórzami, młodymi winoroślami, tradycyjną produkcją szampanu metodycznego we Francji
Szampan z rocznika 2026 może być wyjątkowy. Pierwsza taka decyzja
Świat
Burza, chmury, deszcz
Wrześniowa huśtawka w pogodzie. Nawet 25 stopni, ale może zagrzmieć
Prognoza
Mikroplastik zalewa świat
Mają ponad 200 ton niezwykłego opadu rocznie. Część trafia na pola i do wody
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom