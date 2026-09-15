Świat Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza Krzysztof Posytek |

W środku września w Hiszpanii zapanował upał Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Choć w kalendarzu jest już połowa września, na zachodzie Europy wciąż jest upalnie. Wysokiej temperatury doświadczają przede wszystkim mieszkańcy Hiszpanii i Francji.

Skwar w Hiszpanii. Miejscami prawie 40 stopni

W poniedziałek w Hiszpanii niezwykle gorąco było w wielu rejonach kraju. W Galicji na północnym zachodzie termometry pokazały 38 stopni Celsjusza, a w dolinie rzeki Mina - nawet 39 st. C. Mieszkańcy rejonu nie są przyzwyczajeni do takich temperatur w połowie września.

- Staramy się jak najlepiej wykorzystać poranki, żeby wybrać się na spacer w cieniu. Ale rzeczywiście, taki upał jest trochę dziwny o tej porze roku - powiedziała mieszkanka galicyjskiego miasta Ourense.

Skwar nawiedził także Andaluzję na południu Hiszpanii, gdzie temperatura sięgała w poniedziałek 38 st. C. We wtorek hiszpańska agencja meteorologiczne AEMET wciąż ostrzega przed upałem w wielu rejonach kraju, od północnego wschodu po południowy zachód.

Francja z kolejną falą upałów

Z wysokimi temperaturami w ostatnich dniach mierzy się również Francja. Upał powrócił do tego kraju w weekend i ma się utrzymać do dziś. Najgoręcej, do 35 st. C, ma być na południu. Skwar zapanował także na północnym zachodzie, między innymi w mieście Rennes, doskwierając uczniom.

- Kiedy jest tak gorąco, dni wydają się długie. Wszyscy tłoczymy się razem i nie możemy się doczekać, aż trochę się ochłodzi - przyznała jedna z uczennic.

Upalna pogoda we Francji ma się zakończyć w środę, gdy spodziewany jest gwałtowny spadek temperatury. W Paryżu, stolicy kraju, temperatura ma się obniżyć z ponad 30 st. C do 22-23 st. C.