Burze śnieżne w Hiszpanii i Francji. Są ofiary śmiertelne

Hiszpania zmaga się ze skutkami ogromnej burzy śnieżnej. Z powodu gwałtownej pogody w kraju doszło do dwóch śmiertelnych wypadków drogowych. Intensywne opady śniegu dotarły także do Francji - tam na drogach utknęły setki samochodów. Miejscami spadło nawet 30 centymetrów śniegu.

Wskutek przechodzącej przez Hiszpanię śnieżycy Arwen w niedzielę wieczorem zablokowanych zostało w całym kraju kilkaset dróg. Intensywne opady śniegu i deszczu oraz porywisty wiatr doprowadziły do dwóch śmiertelnych wypadków drogowych.

Załamanie pogody w Hiszpanii

Oba tragiczne zdarzenia miały miejsce we wspólnocie autonomicznej Asturii, na północy kraju, gdzie z powodu nagłego załamania się pogody doszło do kilku poważnych wypadków. Najgroźniejszy wydarzył się w miejscowości Soto de la Barca, gdzie z powodu osunięcia się jednej z przydrożnych skarp, nasiąkniętych wodą, doszło do zasypania zwałami piachu i kamieni auta na trasie krajowej AS-15.