Francis szaleje nad Hiszpanią. Będziemy pod jego wpływem

Burza Francis w poniedziałek nasunęła się nad południową Hiszpanię. Krajowa agencja meteorologiczna AEMET wydała w niedzielę czerwone ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części prowincji Malaga. Meteorolodzy przewidywali sumy opadów sięgające 120 litrów wody na metr kwadratowy w 12 godzin. W poniedziałek po południu poziom ostrzeżeń został obniżony.

05/01 12:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, temperaturas mínimas, nevadas, vientos, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv

Mieszkańcy są zaniepokojeni

W Cartamie, miejscowości położonej niedaleko stolicy prowincji, sytuacja była monitorowana z minuty na minutę. Część ulic znalazło się pod wodą. Mieszkańcy z niepokojem obserwowali wzrost poziomu wody w rzekach.

- Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione, oby w okolicznych miejscowościach nie spadło zbyt dużo deszczu, bo wszystko spłynie tutaj - opowiadał jeden z nich w rozmowie z lokalnymi mediami.

Władze zaapelowały o unikanie niepotrzebnych podróży i ścisłe stosowanie się do zaleceń służb kryzysowych. Jak wyjaśniły służby, na części dróg mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu, a z powodu lokalnych podtopień na niektórych odcinkach wstrzymany może być ruch.

- Czasem zamykają drogę, czasem nie pozwalają przejechać, to już norma w takich sytuacjach - relacjonował inny z mieszkańców.

🚨 ACTUALIZACIÓN |

Seguimos en #EstaciónDeCártama (#Málaga). Ampliamos el operativo que a está hora interviene en la barriada Doña Ana de la localidad.



MEDIOS:

🧑‍🚒 65 bomberos forestales, 3 tecnicos operaciones, 1 encargado emergencias, el subdirector #COPMálaga

🚒 5 autobombas

Niż Francis zmierza w kierunku naszego regionu

AEMET ostrzegła, że ulewy mogą utrzymać się przez kolejne godziny. Służby ratunkowe w całym regionie pozostają w stanie gotowości do interwencji w razie ewakuacji lub podtopień kolejnych terenów.

Jak wyjaśniła synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, niż Francis obecnie przemieszcza się znad Morza Śródziemnego i Bałkanów w kierunku wschodniej Europy i będzie w tym tygodniu wpływał na pogodę w znacznej części kontynentu, w tym w Polsce.

- Układ przyniesie ulewy do 200-300 litrów wody w rejonie Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Serbii. Polskę muśnie zaledwie, niosąc jednak śnieżyce na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce - powiedziała.

Jak dodała, sytuacja pozostaje dynamiczna, a modele meteorologiczne wskazują, że klin wyżowy z chłodnym powietrzem może powstrzymać głębsze wniknięcie niżu nad kraj.