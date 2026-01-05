Francis szaleje nad Hiszpanią. Będziemy pod jego wpływem

Burza Francis w poniedziałek nasunęła się nad południową Hiszpanię. Krajowa agencja meteorologiczna AEMET wydała w niedzielę czerwone ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części prowincji Malaga. Meteorolodzy przewidywali sumy opadów sięgające 120 litrów wody na metr kwadratowy w 12 godzin. W poniedziałek po południu poziom ostrzeżeń został obniżony.
Mieszkańcy są zaniepokojeni
W Cartamie, miejscowości położonej niedaleko stolicy prowincji, sytuacja była monitorowana z minuty na minutę. Część ulic znalazło się pod wodą. Mieszkańcy z niepokojem obserwowali wzrost poziomu wody w rzekach.
- Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione, oby w okolicznych miejscowościach nie spadło zbyt dużo deszczu, bo wszystko spłynie tutaj - opowiadał jeden z nich w rozmowie z lokalnymi mediami.
Władze zaapelowały o unikanie niepotrzebnych podróży i ścisłe stosowanie się do zaleceń służb kryzysowych. Jak wyjaśniły służby, na części dróg mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu, a z powodu lokalnych podtopień na niektórych odcinkach wstrzymany może być ruch.
- Czasem zamykają drogę, czasem nie pozwalają przejechać, to już norma w takich sytuacjach - relacjonował inny z mieszkańców.
Niż Francis zmierza w kierunku naszego regionu
AEMET ostrzegła, że ulewy mogą utrzymać się przez kolejne godziny. Służby ratunkowe w całym regionie pozostają w stanie gotowości do interwencji w razie ewakuacji lub podtopień kolejnych terenów.
Jak wyjaśniła synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, niż Francis obecnie przemieszcza się znad Morza Śródziemnego i Bałkanów w kierunku wschodniej Europy i będzie w tym tygodniu wpływał na pogodę w znacznej części kontynentu, w tym w Polsce.
- Układ przyniesie ulewy do 200-300 litrów wody w rejonie Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Serbii. Polskę muśnie zaledwie, niosąc jednak śnieżyce na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce - powiedziała.
Jak dodała, sytuacja pozostaje dynamiczna, a modele meteorologiczne wskazują, że klin wyżowy z chłodnym powietrzem może powstrzymać głębsze wniknięcie niżu nad kraj.
Autorka/Autor: jzb/ast
Źródło: Enex, El Pais, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Enex