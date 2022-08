Kolejna fala upałów w Hiszpanii. W Madrycie ograniczono dostęp do parków

Najwyższa temperatura panuje obecnie na zachodzie Hiszpanii, w Estremadurze, gdzie nawet wieczorami sięga 42 stopni Celsjusza. W poniedziałek termometry pokazywały co najmniej 40 st. C w innych miejscach w zachodniej i centralnej części kraju. W Madrycie zanotowano 39 stopni - wynika z danych serwisu wetteronline.de.

Upały wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego. Ze względu na to niebezpieczeństwo ograniczony został dostęp do największego stołecznego parku El Retiro oraz ośmiu innych parków. Przez prawie cały pierwszy tydzień sierpnia nie będzie można korzystać z wyznaczonych obszarów w parkach. Odwołano też imprezy plenerowe. Lokalne media wyjaśniają, że tak zwany pomarańczowy alert jest uruchamiany, gdzie porywy wiatru mają osiągać od 50 do 65 kilometrów na godzinę przy temperaturze poniżej 35 st. C, a wilgotność gleby znajduje się na poziomie niższym niż 75 proc.