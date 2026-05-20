Świat

Ponad 30 stopni w Hiszpanii. Wydano alarmy przed skwarem

Gorąco w Hiszpanii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Antycyklon przyniósł podmuch lata do Hiszpanii. W środę temperatura w wielu miejscach przekroczyła 30 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Przed upałem ostrzegają synoptycy.

Rozległy antycyklon, czyli układ wysokiego ciśnienia, kształtuje pogodę na Półwyspie Iberyjskim. Blokuje on napływ frontów atlantyckich, które przyniosłyby opady deszczu. Za sprawą tego wyżu w części Hiszpanii zrobiło się słonecznie i gorąco. W środę temperatura w wielu miejscach przekroczyła 30 stopni Celsjusza - w Sewilli na lotnisku termometry wskazały maksymalnie 34 st. C.

- Jest przyjemnie i ciepło, przyjechałem tu na kilka dni wakacji - powiedział turysta z Belgii.

Temperatura maksymalna w środę 20.05 w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Wydano alarmy przed upałem

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywać w czwartek w prowincji Biskaja i w części Estremadury. W piątek alarmy przed skwarem, poza wcześniej wymienionymi regionami, pojawią się jeszcze w części Asturii. Z komunikatu wynika, że temperatura maksymalna może sięgnąć 34 st. C, a na południu - nawet 38 st. C.

Eksperci z AEMET zaznaczyli, że tego epizodu gorąca nie można jeszcze nazwać falą upałów. Do jej uznania niezbędne jest spełnienie szeregu kryteriów związanych z intensywnością, czasem trwania i zasięgiem geograficznym wysokiej temperatury. Z wyliczeń synoptyków wynika jednak, że w piątek w środkowej i południowej Hiszpanii może wystąpić tropikalna noc.

