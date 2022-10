Dziesiątki pożarów w rekordowo ciepły dzień w Hiszpanii

Od początku roku do tej pory w Hiszpanii spłonął obszar o powierzchni 260 tysięcy hektarów, co czyni 2022 najgorszym rokiem pod tym względem od trzech dekad.

Z danych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej wynika, że w tym roku na terenie całej Europy ogień strawił 775,941 ha. To drugi największy obszar pochłonięty przez pożary, odkąd rozpoczęto prowadzenie pomiarów.

Hiszpania. Upały w październiku

W wielu miejscach, zwłaszcza w południowo-wschodniej Hiszpanii, było w czwartek ponad 30 stopni Celsjusza. Najwięcej, bo 35,4 st. C odnotowano, w mieście Moron de la Frontera w Andaluzji.

Krajowa agencja meteorologiczna AEMET przekazała, że był to najcieplejszy 27 października w historii pomiarów, a temperatura wczesnym rankiem tego dnia była "typowa dla początku lipca".

Zostało pobitych kilka rekordów minimalnej i maksymalnej temperatury. W mieście Santander na północnym wybrzeżu kraju nad ranem zmierzono 25,5 st. C co jest tamtejszym rekordem minimalnej wartości nie tylko dla października, ale również całego roku - podano.

Niezwykle ciepły październik

W piątek, jak wynika z danych serwisu wetteronline.de, również temperatura osiągnęła najwyższą wartość w Moron de la Frontera. Było tam 32,8 st. C.

Hiszpańska agencja meteorologiczna wyjaśniła, że tak wysokie wartości są wynikiem napływu ciepłych mas powietrza z południa, znad Sahary, typowych dla jesieni i często przyczyniających się do dzikich pożarów między innymi w Kantabrii. Jak jednocześnie podkreślono, nigdy jednak jeszcze nie notowano takiej temperatury pod koniec października. Wyjątkowo ciepłe masy powietrza znad Afryki płyną również do innych rejonów Europy, w tym do Polski.