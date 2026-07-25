Świat Dwa duże pożary pod Madrytem. "Wszystko już spłonęło" Krzysztof Posytek |

Hiszpańscy strażacy walczą w nocy z pożarami w pobliżu Madrytu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Diego Radames/Abaca/PAP

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Pierwszy duży pożar trwa we Wspólnocie Autonomicznej Madrytu, a drugi - który powstał z połączenia dwóch mniejszych - w sąsiedniej prowincji Avila. Jak przekazało hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych, łącznie żywioł strawił niemal 25 tysięcy hektarów. Ministerstwo dodało, że w związku z szalejącym ogniem 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub otrzymało zakaz opuszczenia swoich domów.

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Pożar pod Madrytem trawi miejscowości i centrum NASA

Jak informuje dziennik "El Pais", we Wspólnocie Autonomicznej Madrytu strażacy walczyli z ogniem przez całą noc, korzystając z bardziej sprzyjających warunków pogodowych - było chłodniej i wilgotniej. W sobotę rano żywioł wciąż znajdował się jednak poza kontrolą. Miejscowe służby przekazały, że dalszy przebieg pożaru zależy od tego, z którego kierunku i z jaką siłą będzie wiał wiatr.

Ogień zdążył doszczętnie zniszczyć niektóre gminy. - Wszystko już spłonęło - tak opisał skalę tragedii Antonio Sin Hernandez, burmistrz gminy Pelayos de la Presa, w rozmowie z gazetą "La Razon". Isabel Diaz Ayuso, prezydentka Wspólnoty Autonomicznej Madrytu przyznała, że to najgorszy pożar w historii regionu.

Hiszpania: w Avili trwa walka z ogniem Źródło zdjęcia: Diego Radames/Abaca/PAP

Problemy NASA. "To byłaby tragedia"

W związku z zagrożeniem ewakuowano również kompleks NASA w gminie Robledo de Chavela - Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), około 63 kilometrów na zachód od Madrytu - podał publiczny nadawca RTVE. Francisco Martin, przedstawiciel Rządu Wspólnoty Madrytu, określił położenie obiektu jako "krytyczne" i zapewnił, że służby "robią wszystko, co możliwe", aby uchronić go przed ogniem.

- Nie możemy potwierdzić, że płomienie dotarły do celu, ponieważ nikogo nie ma w środku - powiedziała asystentka wykonawcza NASA Lola Cadierno, dodając, że z kompleksu ewakuowano ok. 90 pracowników.

Hiszpański kompleks NASA jest jedną z trzech stacji sieci Deep Space Network, obok ośrodków w Goldstone w Kalifornii i Canberze w Australii. Sieć służy do utrzymywania łączności i śledzenia misji prowadzonych w głębi kosmosu. Ewentualne uszkodzenie obiektu mogłoby uniemożliwić obsługę części misji. - To byłaby tragedia dla NASA - oceniła Cadierno.

Najgorszy sezon pożarowy od lat

W nocy z piątku na sobotę pogoda sprzyjała również strażakom walczącym z pożarem w prowincji Avila. Najgorsza sytuacja panuje w południowej części obszaru objętego przez ogień - służby wciąż obawiają się, że w tym miejscu pożary w Avili oraz we Wspólnocie Autonomicznej Madrytu mogą połączyć się w jeden i stworzyć wielki front.

Tegoroczny sezon pożarowy w Hiszpanii jest wyjątkowo dotkliwy. Jak informuje "El Pais", powołując się na dane ministerstwa środowiska, w całym kraju wybuchły 32 duże pożary, w których spłonęło już ponad 125 tysięcy hektarów. Dla porównania w 2025 roku w tym samym okresie spaliły się ponad 24 tysiące hektarów, a więc około pięć razy mniej.

Redagował dd