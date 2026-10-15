Świat Chłopiec zaginął podczas burzy. Po 10 dniach znaleźli jego ciało Krzysztof Posytek |

Uroczystość ku pamięci Ramiego Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na początku października Katalonia doświadczyła załamania pogody, w wyniku którego zginęły co najmniej dwie osoby. Od 4 października za zaginionego uznawany był 12-letni Rami, chłopiec z autyzmem z miasta Granollers.

Wspominają Ramiego

Po 10 dniach od zaginięcia poszukiwania Ramiego zostały zakończone. Chłopiec niestety nie przeżył - jego ciało znaleziono na morzu między gminą Castelldefels a miastem Sitges. W czwartkowe południe mieszkańcy Granollers zgromadzili się licznie na placu naprzeciwko miejskiego ratusza, aby wziąć udział w uroczystości upamiętniającej Ramiego. Przewodniczyła jej burmistrz Alba Barnusell.

- 10 dni to dużo czasu, chociaż nikt z naszej grupy nie przestawał go szukać w różnych miejscach - nie tylko w tych, o których poinformowała nas straż pożarna, ale także na trasie z pracy do domu albo kiedy wychodziliśmy na spacer. Mówiliśmy sobie: "dzisiaj przejechaliśmy tę trasę, szukaliśmy go, ale nie znaleźliśmy" - powiedział jeden z wolontariuszy uczestniczących w poszukiwaniach Ramiego.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ulewa zalała tunel. "To była kwestia sekund"

Uroczystość ku pamięci Ramiego Źródło zdjęcia: ENEX

Ciało zauważył wędkarz

Przełom w poszukiwaniach Ramiego nastąpił w środę, gdy po południu jeden z wędkarzy zauważył ciało unoszące się na wodzie i zadzwonił na numer alarmowy. Do akcji ruszyła policja wodna, która wyciągnęła zwłoki z wody. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie na podstawie wyników testów, w tym porównania odcisków palców, specjaliści potwierdzili, że należy ono do Ramiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Najwięcej deszczu od 40 lat. Trzy ofiary śmiertelne

W poszukiwaniach chłopca uczestniczyło ponad 50 członków różnych służb. Śledczy z katalońskiej policji postawili hipotezę, że Rami - który wyszedł w nocy z domu - został porwany przez wodę. Następnie silne prądy morskie przetransportowały jego ciało z ujścia jednej z rzek do obszaru przybrzeżnego między Castelldefels a Sitges.