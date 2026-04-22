Burze przeszły przez Hiszpanię. Utworzyły się dywany gradu

|
Silne gradobicie w Hiszpanii
Źródło: ENEX
Mocno sypnęło gradem na północy Hiszpanii. Jak podały lokalne media, lodowe kule miały średnicę kilku centymetrów. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Gwałtowne burze przetoczyły się we wtorek przez północną Hiszpanię. Wyładowaniom towarzyszył ulewny deszcz i silny wiatr, miejscami sypnęło też gradem. Hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała tego dnia ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed niebezpieczną aurą.

Na terenie hiszpańskiej gminy Ribes de Freser, położonej w prowincji Girona w Katalonii, sypnęło gradem. Jak podały lokalne media, lodowe kule miały średnicę kilku centymetrów. Na ulicach utworzyły się dywany gradu, które przypominały niewielkie zaspy śniegu.

Grad w Hiszpanii
Źródło: ENEX

To nie koniec gwałtownej aury

Z modeli opracowanych przez ekspertów wynika, że burze nie odpuszczą. W miarę zbliżania się weekendu, zjawiska te będą występować częściej i z większą intensywnością. Mocno grzmieć ma od piątku do soboty. Gwałtowne burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu, spodziewane są na terenie Kastylii-La Manchy, Madrytu, Kastylii i Leóny, Gór Kantabryjskich i Andaluzji.

Źródło: 20minutos.es, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
