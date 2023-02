Juliette przyniosła ziąb i śnieg do Hiszpanii. Nawet na Baleary

Hiszpania znalazła się w zasięgu burzy Juliette, która przyniosła ze sobą rekordowe opady deszczu, a także obfity śnieg. W poniedziałek biało zrobiło się w Kraju Basków, Katalonii, a nawet na Balearach. Do Hiszpanii napłynęło wyjątkowo zimne powietrze. We wtorek rano nieopodal Madrytu temperatura spadła do -15 stopni Celsjusza.