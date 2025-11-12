Fale sięgały sześciu metrów. Burza Claudia w Hiszpanii

Burza w Hiszpanii Źródło: ENEX

We wtorek nad północno-zachodnią Hiszpanią przetoczyła się burza nazwana przez synoptyków imieniem Claudia. Porywisty wiatr oraz opady deszczu niesione przez żywioł doprowadziły do lokalnych podtopień oraz wielu zniszczeń. Jak informują lokalne media, służby w Galicji odnotowały ponad 140 zgłoszeń dotyczących między innymi powalonych drzew i słupów energetycznych oraz zalanych posesji.

Sześciometrowe fale sztormowe

Wśród najbardziej poszkodowanych galicyjskich prowincji znalazły się Pontevedra oraz A Coruna, gdzie odnotowano odpowiednio 62 i 53 incydenty związane z pogodą. Jak podaje portal MeteoGalicia, Claudia niosła wiatr o maksymalnej prędkości 132 kilometrów na godzinę oraz opady deszczu do 80 litrów na metr kwadratowy. Na północno-zachodnim wybrzeżu Hiszpanii fale sztormowe sięgały nawet sześciu metrów. Doszło do lokalnych powodzi oraz podtopień dróg oraz posesji. Według lokalnych mediów w wyniku działania żywiołu nikt nie ucierpiał.

- Wystarczy przejść 100 metrów do samochodu i człowiek jest cały mokry. Nie da się tego uniknąć - mówił jeden z mieszkańców .

Zamknięte szkoły na Wyspach Kanaryjskich

W środę na północnym zachodzie Hiszpanii obowiązują żółte i pomarańczowe alerty wydawane przez hiszpański instytut meteorologiczny AEMET. Ostrzeżenia dotyczą silnego wiatru o prędkości od 70 do 110 km/h, opadów deszczu do 40 l/mkw. w ciągu 12 godzin oraz fal sztormowych o wysokości 4-5 metrów.

Również na Wyspach Kanaryjskich obowiązują alarmy - na Teneryfie i La Palmie drugiego stopnia, zaś na pozostałych - pierwszego. Z powodu burzy władze Wysp Kanaryjskich zawiesiły zajęcia we wszystkich szkołach publicznych i prywatnych. Eksperci z AEMET prognozują, że w ciągu 12 godzin może spaść miejscami do 100 l/mkw. Władze ostrzegają też przed falami o wysokości pięciu metrów, które mogą wystąpić zwłaszcza na zachodnich wybrzeżach La Palmy, El Hierro i Teneryfy. Ponadto apelują o unikanie niepotrzebnych podróży, usuwanie przedmiotów z balkonów, parapetów i ogrodów.

Wraz z przesuwaniem się burzy na wschód, na Gran Canarii, Lanzarote i Fuerteventurze również pojawią się przelotne opady, choć mniej intensywne.

12/11 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, costeros y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/MAkjD7b49c — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2025 Rozwiń