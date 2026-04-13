Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wraki statków sprzed tysięcy lat odkryte u wybrzeży Hiszpanii

|
Gibraltar
Znaleźli biżuterię i monety sprzed ponad dwóch tysięcy lat
Źródło: TVN24
Hiszpańscy naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia w Zatoce Gibraltarskiej na południu Hiszpanii. W trakcie badań zlokalizowano tam 34 wraki statków. Najstarszy z nich pochodzi z V wieku przed naszą erą.

Jak poinformował hiszpański dziennik "El Pais", odkrycia dokonano w ramach projektu "Herakles", który realizowano od maja 2020 do marca 2023 roku pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu w Kadyksie - Felipe Cerezo Andreo oraz Alicii Arevalo Gonzalez. Łącznie w Zatoce Gibraltarskiej na południu Hiszpanii zlokalizowano 34 wraki statków oraz 151 nowych stanowisk archeologicznych.

Okręty z czasów punickich

Najstarszym znalezionym wrakiem jest "Timoncillo I" (jeden z siedmiu wraków pochodzących z okresu punickiego) datowany na V wiek przed naszą erą. Uwagę naukowców zwróciły także pozostałości XVIII wiecznej kanonierki "Puente Mayorga IV". Z kolei spośród 151 nowych stanowisk zbadano i udokumentowano jedną czwartą.

Archeolodzy zaznaczyli, że Zatoka Gibraltarska nadal może skrywać wiele cennych historycznie obiektów. Jak przypomniał "El Pais", w tym regionie odnotowano około dwóch tysięcy przypadków zatonięć statków od XVIII wieku do II wojny światowej. Aż 81 proc. z nich dotyczyło statków handlowych - z tej liczby 36 proc. to statki brytyjskie, 25 proc. hiszpańskie, a 8 proc. - amerykańskie.

Zagrożenie dla podwodnego dziedzictwa

Jednak podwodne dziedzictwo Zatoki Gibraltarskiej jest narażone na szereg niebezpieczeństw związanych ze współczesną żeglugą, zmianami klimatu oraz działalnością portową, przemysłową i turystyczną. Według naukowców, aż 44 procent miejsc, gdzie znajdują się wraki statków, wymaga pilnej interwencji z uwagi na ryzyko ich całkowitego zniszczenia.

Eksperci przyznali, że dotychczas zbadano jedynie 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej, tereny najbliżej wybrzeża. Głębsze obszary są zagrożone w związku z kotwiczeniem dużych frachtowców używających kotwic o masie ponad 20 ton.

Źródło: PAP, La Razon

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaArcheologia
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom